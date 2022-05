Majówka nad morzem. Amatorzy słonecznych kąpieli szturmują plaże [ZDJĘCIA]

Słoneczna majówka zachęciła wielu Polaków, aby wolny, długi weekend spędzić nad morzem.

Pomimo 14 stopni Celsjusza, nie brakowało na plaży amatorów słonecznych kąpieli, a najodważniejsi wykąpali się w Bałtyku, którego temperatura wody wynosi niecałe 10 stopni.- Zaraz wskakujemy do naszego pięknego morza. - Wejdziemy chociaż na moment, pierwsze wejście bardzo dobre. Nie jest za ciepło, ale gdy gra się w gry, to można spokojnie wejść i wytrzymać. - Dla mnie na kąpiel za wcześnie, teraz jest czas na opalanie. - Ja przyjechałem z Nowego Sącza, w górach pada, jest brzydko, są burze, a tutaj jest cudownie. Trzeba nasze morze zobaczyć, pozbierać trochę muszelek. Polskie morze jest najpiękniejsze w całej Europie - mówili plażowicze.Jak przyznają odwiedzający nadmorskie miejscowości w naszym regionie, zniesienie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa zachęciło ich do przyjazdu nad morze. Przedsiębiorcy liczą, że udana majówka będzie zwiastunem popularności polskiego morza w czasie tegorocznych wakacji.