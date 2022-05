Wystartowały "Wakacje dla Bohatera" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Żołnierze Armii Krajowej, walczący między innymi w czasie II wojny światowej i opozycjoniści z okresu Polski Ludowej odpoczywają na dziesięciodniowych wczasach wypoczynkowo-leczniczych w Międzyzdrojach.

Dla ponad 60 bohaterów walk o niepodległość Polski wolontariusze zapewniają mnóstwo atrakcji takich jak: zabiegi rehabilitacyjne i medyczne, warsztaty, koncerty, wycieczki czy bankiet. Jedną z nich jest Halina Kuc, z Warszawy.



- Regeneracja i odpoczynek, do tego różne zabiegi, masaże, krioterapia. Teraz dobrze się czuję, jak chłopak dwudziestoletni. - Cudownie jest, ciągle coś zwiedzamy. Są koncerty, śpiewamy też patriotyczne pieśni. - Ktoś pomyślał o tym, żeby jakoś urządzić mój czas, siedzenie ciurkiem w czterech ścianach, przestaje być dla mnie ciekawe - opowiadają seniorzy.



Dla kombatantów jest ważne, że oprócz odpoczynku są w gronie ludzi, którzy kiedyś również walczyli o wolną Polskę - dodaje Krzysztof Kołodziejczyk, wolontariusz "Paczki dla Bohatera".



- Bardzo są zadowoleni z tego, że mogą wziąć udział, spotkać się ze znajomymi, bo często są to osoby, które jeżdżą rok rocznie. Mogą poznać i porozmawiać z nowymi osobami, dzieląc historię i losy - tłumaczy Kołodziejczyk.



Organizatorem wyjazdu jest Stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera". Wakacje dla kombatantów wojennych potrwają do 9 maja.