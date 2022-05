Będzie remont drogi z Reptowa

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Dobra wiadomość dla kierowców pokonujących drogę z Reptowa do Morzyczyna.

Ponad trzykilometrowy odcinek - łączący te dwie miejscowości - zostanie gruntownie przebudowany.



Jest duża szansa, że nową drogą kierowcy pojadą już latem przyszłego roku - mówi wójt gminy Kobylanka Julita Pilecka. - Inwestycja co prawda jest zaplanowana na ponad 12 miesięcy, ale mam nadzieję, że uda się zrealizować to zadanie szybciej. Myślę, że w przyszłym miesiącu już przystąpimy do ogłoszenia przetargu, bo jesteśmy już gotowi i z pełną dokumentacją. Wyłonimy wtedy wykonawcę. Mam nadzieję, że zmieścimy się w tych kwotach, które zostały zaplanowane - dodaje Pilecka.



Koszt inwestycji, to ponad 9 milionów złotych. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.