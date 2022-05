Nadmorska turystyka odżywa po pandemii

Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

W majówkę do nawet 90 procent obłożenia mają hotele, pensjonaty czy pokoje gościnne nad morzem w naszym regionie.

Przedsiębiorcy jednogłośnie przyznają, że to najlepszy weekend majowy od czasu wybuchu pandemii Covid-19.



- Zniesienie obostrzeń epidemicznych spowodowało nagły wzrost wypoczywających nad Bałtykiem - przyznaje Ewa Szczepańska, z Golden Tulip w Międzyzdrojach. - Trudno mówić o zaskoczeniu, po prostu cieszymy się, że goście wracają. To widać, że pamiętają o nas. Są spragnieni wypoczynku nad polskim morzem. Tego sezonu, nawet nie ma co porównywać do poprzednich dwóch. Działalność - akurat w tym okresie - albo była żadna, albo tak ograniczona, że to jest nieporównywalne - dodaje Szczepańska.



Na nowo odradza się lokalna gospodarka - dodaje Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów: - Zdecydowana większość gospodarki, ale także funkcjonowania życia mieszkańców miejscowości turystycznej, związane jest z tym czy jest udany sezon, czy tego sezonu nie ma. To jest nasz przysłowiowy - "chleb".



Bardzo dużo osób, które przyjeżdżają nad morze na majowy weekend, decyduje się użyć bonu turystycznego. Można go wykorzystać do końca września. W województwie zachodniopomorskim z bonu skorzystało już 68 procent osób uprawnionych.