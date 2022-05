Dziś obchodzimy Światowy Dzień Astmy

Fot. pixabay.com / coltsfan (CC0 domena publiczna)

Już co czwarty Polak ma astmę, a i tak są to niedoszacowane dane - mówi Iwona Witkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc.

Astma to jedna z chorób cywilizacyjnych, która najczęściej dotyka alergików.



- Objawia się przewlekłym kaszlem i kłopotami z oddychaniem - mówi Iwona Witkiewicz. - Objawem astmy jest także świst, tzw. granie w piersiach. Astma polega na tym, że pod wpływem alergenu czy innego czynnika, oskrzela się kurczą, zwężają i przepływ powietrza przez nie jest znacznie utrudniony. Stąd chory często słyszy świst, jakby coś gwizdało mu w płucach.



- Astmy nie da się wyleczyć, ale można z nią normalnie żyć - dodaje Witkiewicz. - Leki, którymi w tej chwili dysponujemy - wziewne, rzeczywiście potrafią ją trzymać pod kontrolą. Jeżeli chory stosuje się do zaleceń i rzeczywiście ma dobry kontakt z lekarzem, to na dzień dzisiejszy nawet najbliżsi mogą nie wiedzieć, że ktoś choruje.



Światowy dzień astmy obchodzony jest od 1998 roku, w pierwszy wtorek maja z inicjatywy organizacji medycznej - Globalna Inicjatywa na Rzecz Astmy.