O wartościach na Jasnych Błoniach. 3 Maja w Szczecinie [ZDJĘCIA]

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, w Polsce potrzebujemy jedności - mówił, przy Pomniku Czynu Polaków w Szczecinie, wojewoda zachodniopomorski.

To właśnie tam odbyły się oficjalne wojewódzkie obchody narodowego święta Konstytucji 3 Maja.- Każdą wspólnotę, każdy akt - jakim była ustawa zasadnicza z 1791 roku - tworzą wartości i nie można o nich zapominać - tłumaczył Zbigniew Bogucki. - Pamiętajmy, że wspólnota musi mieć fundament i filary. Tymi filarami są wartości, które mają swoje źródło, z jednej strony w rzymskim prawie, w filozofii greckiej, ale w wymiarze etycznym i moralnym - w chrześcijaństwie i tego nie można zamazać - podkreślał wojewoda.Tam, gdzie wartości chrześcijańskie są zamazywane, tam zbrodniczy reżim podnosi rękę na wolności człowieka i niepodległości innych państw - dodał Zbigniew Bogucki.Z kolei opozycjoniści w PRL - Bolesław Potocki i Waldemar Brygman przypominali, że PRL nie pozwalał świętować uchwalenia Konstytucji 3 Maja. - Komuna ukrywała to święto, to jest taki system, który robi wszystko przeciwko każdemu narodowi. - Na szczęście sobie poradziliśmy, dzięki Kościołowi i narodowi, doszliśmy do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy - wspominali Bolesław Potocki i Waldemar Brygman.Dodajmy, że po przemówieniach i złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Czynu Polaków miała miejsce inscenizacja historyczna, przypominająca o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.