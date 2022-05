3 maja - nie tylko święto Konstytucji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

3 maja celebrujemy nie tylko święto Konstytucji z 1791 roku; Kościół katolicki w Polsce obchodzi też uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Uroczystość ustanowił papież Benedykt XV w 1920 roku na prośbę naszych biskupów w dwa lata po odzyskaniu niepodległości. Po wojnie w Szczecinie ks. Kazimierz Świerczyński w sposób szczególny nawiązał do patronki Polski.



- Tę świątynię dedykował Matce Bożej Królowej Polski. Wraz z komisją, która w tamtym czasie dawała nazewnictwo ulicom, przyległą do świątyni ulicę nazwano ulicą Królowej Korony Polskiej. Zawsze akcentuję, że nie ma takiego miasta, miejscowości w Polsce, żeby była taka jedność; świątyni i ulicy pod tym samym wezwaniem - mówił we wtorek podczas liturgii ks. Krzysztof Cichal, proboszcz parafii przy ul. Królowej Korony Polskiej.



Po napaści Niemiec oraz Sowietów na Polskę w 1939 roku władze okupacyjne zakazały w Polsce obchodzenia święta Królowej Korony Polskiej.