Charytatywny festyn przy sanktuarium w Krępsku [ZDJĘCIA]

Blisko tysiąc osób z powiatu goleniowskiego wzięło udział w festynie rodzinnym, który odbył się przy sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Krępsku.

Ksiądz Paweł Płaczek, kustosz sanktuarium w Krępsku mówi, że dzisiejsze święto Matki Bożej Królowej Polski prócz wymiaru religijnego było także okazją do integracji wiernych.- Dzisiaj mamy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski; jest to odpust parafialny, stąd też pomyśleliśmy, że oprócz duchowego wymiaru, czyli Eucharystii, chcemy się jako wspólnota spotkać na nowo po pandemii, budować relacje, wrócić do normalności, pobyć ze sobą. Dlatego przygotowaliśmy festyn rodzinny - mówił ks. Płaczek.Podczas festynu zbierano także pieniądze dla najuboższych dzieci w Kenii.- Mamy takie miejsce w Kenii, sierociniec w Isiolo, który od kilku lat wspomagamy i wszystkie pieniądze, które udało nam się dziś zebrać przekażemy na żywność i edukację 70 dzieciaków, które są wychowywane przez jedną kobietę właśnie w tym Isiolo - dodał ks. Płaczek.Ze zbiórek w naszej diecezji wspierane są dzieci nie tylko w Kenii, ale także na Madagaskarze.