Rusza maraton maturalny

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś zaczynają się matury. Punktualnie o godzinie 9.00 ponad 13 tysięcy absolwentów szkół średnich w regionie rozpocznie pisanie egzaminu dojrzałości. Jako pierwszy przedmiot będą

zdawać język polski.

To kolejne matury po pandemicznym roku szkolnym, podczas którego część lekcji odbywała się zdalnie lub w formie hybrydowej. Mimo to, maturzyści podchodzą do egzaminu ze spokojem.



- Nie stresuje się, ponieważ długo przygotowywałam się do tej matury. Uważam, że powinno mi pójść w miarę dobrze. - Najtrudniejszy przedmiot to właśnie język polski. - Dla mnie matura jest ważnym sprawdzianem, zależy mi na dobrych wynikach szczególnie z rozszerzeń. Chciałabym pójść na medycynę - mówili maturzyści.



Egzamin pisemny z matematyki jest zaplanowany na 5 maja, w piątek maturzyści podejdą do pisemnego egzaminu z języka angielskiego i innego wybranego języka nowożytnego.



Każdy maturzysta musi również wybrać przynajmniej jeden przedmiot do egzaminu w formie rozszerzonej - choć tu nie ma progu zdawalności - wystarczy tylko do niego podejść.