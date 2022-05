Łącki: chcę mieszkać w kraju praworządnym i demokratycznym

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zawsze można debatować o praworządności w Polsce - stwierdził w "Rozmowach pod krawatem" poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki.

Polityk odpowiadał na pytanie, czy to odpowiednia pora w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą: gdy przyjęliśmy miliony uchodźców, na razie bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Ale Parlament Europejski znalazł czas na kolejną dyskusję o sytuacji politycznej w naszym kraju.



- Zawsze jest czas, żeby debatować o praworządności. Ja chcę mieszkać w kraju praworządnym i demokratycznym - mówił Łącki.



- Kiedy Francja handluje z Rosją w sprawach militarnych i z tego nie ma żadnych konsekwencji. My za to, że jako suwerenne i niepodległe państwo, mamy swój wymiar sprawiedliwości, kształtowany przez władze, które zostały wybrane w demokratycznych wyborach, otrzymujemy 160 milionów euro kary - odpowiedział prowadzący rozmowę.



- Jeśli Pan mówi: demokratycznie wybrane władze w Polsce mają prawo sobie stanowić ustrój sądowniczy jak chcą, to jest nieprawdą. Dlatego, że nie dostali tyle głosów, żeby mogli to robić - argumentował poseł Platformy Obywatelskiej.



Odpowiadał polityk opozycji. Jednocześnie poseł Łącki przyznał, że nie wie, czy to było "fortunne" - debatowanie w Brukseli o Polsce w dniu święta Konstytucji 3 Maja.