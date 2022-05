Gdzie powinien stanąć napis "Kołobrzeg"?

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W jakiej części miasta powinien stanąć wielki napis „Kołobrzeg”? Odpowiedzi na to pytanie szukają miejscowe władze.

Charakterystyczne napisy z nazwami miast to miejsca chętnie fotografowane przez turystów. Choć o takiej reklamie przestrzennej w Kołobrzegu mówi się od lat, to do dziś ten pomysł nie został zrealizowany.



Jak tłumaczy Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu, dotychczas nie udało się znaleźć odpowiedniego miejsca w przestrzeni miejskiej. - Nie chodzi o sam napis, bo literki oczywiście mogą być różne, ale chodzi o tło, na jakim ten napis będzie prezentowany, żeby nie zaśmiecał przestrzeni miejskiej. Chcemy, aby było widać, że to Kołobrzeg, istotny jest więc tutaj jakiś akcent charakterystyczny - dodaje Kujaczyński.



Napis planowano ustawić na falochronie w porcie, jednak miasto nie uzyskało odpowiednich zgód. Z kolei w okolicach molo nie ma wystarczająco dużo miejsca na konstrukcję wielkości kilkunastu metrów.



Teraz nad sprawą pochylić ma się zespół do spraw upiększania miasta. Urzędnicy czekają też na propozycje od mieszkańców.