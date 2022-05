Maturzyści po egzaminie. Co sprawiło największą trudność? [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Pan Tadeusz", "Noce i dnie" - takie lektury pojawiły się na maturze z języka polskiego.

Przed 12.00 maturzyści z całego kraju zakończyli pisać pierwszy egzamin - język polski na poziomie podstawowym.





Pierwszy temat brzmiał:- w oparciu o "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, drugi -Tutaj należało skorzystać z "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej. Trzeci temat toMaturzyści - już po egzaminie - byli raczej zadowoleni: - Szczerze mówiąc, była dość prosta, zamknięte pytania były banalne. Wybrałem interpretację wiersza Józefa Barana pt. "Najkrótsza definicja życia". To dość prosty wiersz, nic ciężkiego nie było. - Tak, jak się nie spodziewałam był "Pan Tadeusz", ale myślę, że nie było tak źle. Rozprawka pt. "Czy relacje z ludźmi dają nam szczęście?". - Czułem się całkiem pewnie, znam schemat rozprawki, napisałem to, co wiedziałem - "Tradycja w "Panu Tadeuszu". Czym jest dla człowieka tradycja?"W Szczecinie egzamin napisało niespełna cztery tysiące osób. W czwartek, maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki.W tym roku - w całej Polsce - matury zdaje prawie 290 tysięcy absolwentów liceów i techników.