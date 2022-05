Lotnisko zainstaluje system nawigacyjny za blisko 47 mln zł

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Dzięki tej inwestycji żadne loty do Goleniowie nie będą już odwoływane z powodu złych warunków pogodowych. W porcie zainstalowany zostanie nowy system ILS drugiej kategorii.

To urządzenie nawigacyjne, które wspomaga załogę statku przy lądowaniu - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów.



- Na ten moment nasz ILS pozwala na lądowanie w warunkach pogodowych 600 metrów widoczności poziomej i 90 m pionowej. Natomiast ILS drugiej kategorii to już jest 250 metrów widoczności poziomej i 30 m pionowej. Praktycznie na naszym terenie nie występują mgły, które jeszcze bardziej by ograniczały widoczność - mówi rzecznik portu lotniczego.



Dzięki systemowi port lotniczy będzie bardziej konkurencyjny - dodaje Domagalski.



- To jest jakiś atut - oprócz potencjału - do tego, aby linia lotnicza podjęła decyzję, żeby uruchomić bazę na naszym lotnisku. Ponieważ jednym z pytań, które zawsze mamy, to czy w każdych warunkach pogodowych ten samolot do bazy będzie mógł wrócić - mówi rzecznik portu lotniczego.



Inwestycja ruszy w tym roku, działać zacznie we wrześniu 2023 r. System kosztuje 10 mln euro.