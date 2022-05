Zbierają na leczenie 5-latka. Zdecydowali się na nietypowy wyczyn

Wiosłowali przez prawie 900 kilometrów dla 5-letniego chłopca. Robert Nowaczyk, Michał Płaciszewski oraz Maciej Szyszka przepłynęli na dmuchanych deskach Wartą i Odrą.

Z Częstochowy dotarli do Szczecina. Efektownym spływem chcieli zwrócić uwagę na zdrowotne problemy 5-letniego chłopczyka z Poznania. Mateusz Andrzejczak ma rzadki zespół wad wrodzonych - potrzeba pieniędzy na jego leczenie i rehabilitację.Wyprawa miała trwać dwa tygodnie, jednak pogoda zaskoczyła flisaków. Musieli też wielokrotnie przenosić deski nad przeszkodami. To wydłużyło podróż o kolejne 10 dni.- Płynęliśmy na deskach SUP, czyli na deskach, na których się stoi. Wybraliśmy deski pompowane, dlatego że zawsze można spuścić powietrze, przenieść ją, jeżeli byłyby ewentualne problemy - tłumaczył jeden z uczestników wyprawy.Na leczenie małego Mateuszka udało się zebrać ponad 7 tysięcy złotych.Więcej szczegółów na temat zbiórki można znaleźć tu