Matura z matematyki: to wszystko się powtarza tylko są inne liczby [ZDJĘCIA]

Kolejny dzień matur. W czwartek uczniowie m.in. ze Szczecina zmierzą się z matematyką.

Chwilę po godzinie 9:00 uczniowie szkół średnich w całym kraju podeszli do kolejnego egzaminu maturalnego. Szczecińscy abiturienci z dużo większym stresem stwierdzali, że to właśnie matematyka może przysporzyć im największych problemów.- Trochę zestresowana, ale mam dobre nastawienie. - Procenty, ciągi, funkcje, jak co roku. To wszystko się powtarza tylko są inne liczby. - Pitagoras, logarytmy, wzory skróconego mnożenia. Trochę tego będzie. - Wydaje mi się, że matematyka będzie trochę prostsza - mówili maturzyści.Uczniowie mają nadzieję, że ze względu na pandemię - a co za tym idzie zdalne nauczanie, oraz przerwę spowodowaną strajkiem nauczycieli, poziom matury z matematyki będzie podobny do tego, jaki był w środę na języku polskim.W województwie zachodniopomorskim maturę pisze ponad 11 tysięcy uczniów, z tego ponad 4 000 w Szczecinie.