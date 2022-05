"Zmienia się pozycja Polski na arenie międzynarodowej"

Elżbieta Rafalska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To polityka, bez merytorycznych podstaw. Tak europosłanka Prawa i Sprawiedliwości mówi o kolejnych debatach w Parlamencie Europejskim poświęconym praworządności w Polsce.

Zdaniem Elżbiety Rafalskiej, to próby osłabienia polskiego rządu przez PE, w którym większość parlamentarzystów pochodzi z lewicowych ugrupowań. Rafalska w "Rozmowach pod Krawatem" zwróciła uwagę, że pozycja Polski jest coraz silniejsza w związku z jej działaniami w kontekście wojny na Ukrainie, a to nie wszystkim odpowiada.



- Zmienia się pozycja Polski na arenie nie tylko europejskiej, ale również międzynarodowej. To pewnie niepokoi oponentów, którzy chcieliby w najbliższych wyborach wygrać, idąc do nich prawdopodobnie bez żadnych propozycji programowych - mówi europosłanka.



Europosłowie o praworządności w Polsce rozmawiali ostatnio we wtorek. Unijni urzędnicy stoją na stanowisku, że dopóki zmiany w polskich sądach nie będą odpowiadać standardom unijnego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa nie otrzyma środków na Krajowy Plan Odbudowy.