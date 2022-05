Mała Ola przyszła na świat w karetce

Tak bardzo spieszyła się na świat, że nie chciała czekać na przyjazd do szpitala. To mała Ola, która urodziła się w czwartek o poranku.

To była niecodzienna interwencja, ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Chojnie zostali wezwani do porodu w jednej z miejscowości w powiecie gryfińskim.



Chcieli przetransportować przyszłą mamę do najbliższego szpitala, dziewczynka jednak nie chciała czekać i przyszła na świat w karetce.



Poród mimo że pośladkowy, a więcej obarczony większym ryzykiem, przebiegł bez problemów. Po wszystkim mama i córka trafił pod opiekę lekarzy.