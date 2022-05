Po wielu latach walki w gminie Osina powstała nowa remiza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W miejscowości Redło w gminie Osina oddano do użytku nową remizę strażacką oraz świetlicę za prawie 1,4 mln zł.

O przebudowę zrujnowanego, starego i bardzo małego budynku, mieszkańcy oraz sami strażacy walczyli od wielu lat - mówi Roman Barbacki, prezes OSP Redło.



- Budynek był zawilgocony, nie było izolacji. mało metrów kwadratowych. Nie było żadnego pomieszczenia socjalnego i wcześniej korzystaliśmy z wiejskiej świetlicy. W tym momencie mamy własny social, regały na ubrania specjalne, hełmy, rękawice i rzeczy, które są potrzebne do akcji. Jak widać, XXI wiek - mówi Barbacki.



Nowa remiza i całkowicie przebudowana świetlica powstały dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przypomina Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- W pierwszym rozdaniu samorządy miały zupełną swobodę zadysponowania tymi pieniędzmi. Tutaj pół miliona złotych zostało wykorzystane na świetlice. Drugie rozdanie to jest kolejne 0,5 mln zł na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Pamiętajmy, że gdyby nie było dofinansowania z budżetu państwa, to te inwestycje by nie powstały - mówi Bogucki.



Kolejne wsparcie rządowe Gmina Osina zamierza przeznaczyć na przebudowę jednej z dróg gminnych. Na ten cel wojewoda przekazał już ponad 700 tysięcy złotych.