Ekonomista US: wakacje kredytowe to realne wsparcie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To realna szansa na finansową ulgę. Tak o jednym ze sposobów rządowego wsparcia dla kredytobiorców mówi ekonomista Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zdaniem Jarosława Korpysy, szczególnie korzystne dla osób, które spłacają raty, są proponowane wakacje kredytowe, czyli krótka przerwa w płaceniu zobowiązań bankowi.



- To jest coś, z czego będą mogli kredytobiorcy skorzystać. I to jest rzeczywiście realne wsparcie. Jeżeli popatrzymy, że przy niektórych kredytach hipotecznych same odsetki - bo tutaj mówimy o wakacjach odsetkowych - wynoszą 1300-1500 zł, to odpowiednio to przemnażając mamy de facto realnie 6 tysięcy złotych zaoszczędzone w danym roku - mówi Korpysa.



Rząd zdecydował o wsparciu dla kredytobiorców z powodu rosnących rat kredytów - to spowodowane jest podniesieniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Taka decyzja prawdopodobnie zapadnie jeszcze w czwartek. Wakacje kredytowe w życie wejdą latem.