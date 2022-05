Kilkaset sztuk amunicji na plaży. Potrzebny będzie dźwig

W poniedziałek będzie kontynuowana akcja wydobycia niewybuchów w Kołobrzegu. Pociski znaleźli pasjonaci militariów na plaży w Podczelu. W sumie to ponad 400 sztuk amunicji.

- Akcja nadal trwa, ale na miejsce trzeba będzie ściągnąć dźwig, stąd decyzja o tym, by akcje kontynuować po weekendzie - mówi Łukasz Koziarski z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. - Wydobyto 325 bomb lotniczych typu A, to bomby kasetowe SD1, 30 sztuk bomb lotniczych typu B. To 50-kilogramowe bomby lotnicze, pozostałości poradzieckie i poniemieckie. Także sporo amunicji strzeleckiej mniejszego kalibru.Akcja wydobywania niewybuchów rozpoczęła się w czwartek o 8 rano. Teren zabezpieczyła najpierw lokalna policja. Plaża w tym rejonie została zamknięta aż do usunięcia niebezpiecznych przedmiotów. Nie potrzebna była jednak ewakuacja mieszkańców.