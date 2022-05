Fot. Tunel Świnoujście

Będzie kierownik tunelu w Świnoujściu.

- Konkurs na to stanowisko został już ogłoszony - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. - To będzie osoba odpowiedzialna za eksploatację tunelu. Oni będą pracowali w budynku technicznym, który będzie zakończony w czerwcu.



Jeszcze w tym miesiącu zostanie oddany do użytku wiadukt nad tunelem. - Nie będzie utrudnień w ruchu drogowym na ulicy Karsiborskiej. Będzie otwarty nowy wiadukt przebiegający nad tunelem. To nowy element w układzie drogowym i to będzie w maju tego roku - tłumaczy Żmurkiewicz.



Tunel w Świnoujściu ma zostać oddany do użytku w przyszłym roku, przed sezonem turystycznym.