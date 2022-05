ZUT wyróżniony. W tym rankingu lepsza tylko jedna uczelnia w Polsce

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ZUT w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w czołówce najlepszych pracodawców w szkolnictwie wyższym. Uczelnia znalazła się na drugim miejscu w rankingu magazynu Forbes „Poland's Best Employers 2022”, w kategorii „szkolnictwo i badania naukowe”.

W ogólnym zestawieniu - 300 najlepszych polskich pracodawców - ZUT uplasował się na 85. pozycji.



Badanie Forbesa trwało od września do października ubiegłego roku. Na liście znaleźli się pracodawcy, którzy najlepiej poradzili sobie ze zmianami wywołanymi przez pandemię. W badaniach ankietowych przepytano 20 tysięcy pracowników, którzy zdecydowali o finalnym kształcie list rankingowych.



Na szczycie podium znalazł się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wyprzedził ZUT o dwa punkty.



"Poland's Best Employers 2021" to zestawienie 300 działających w Polsce firm, których wybitne osiągnięcia w zakresie HR uhonorowane zostały tytułem najlepszego pracodawcy - czytamy na stronie Forbesa.



W badaniu wzięło udział 1800 firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników, 300 z nich zakwalifikowało się do czołówki i znalazło wśród wyróżnionych pracodawców.