Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Wtargnął do mieszkania kobiety, pobił ją i groził - 47-latkowi ze Szczecina grozi teraz 5 lat więzienia. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku. Mężczyzna wtargnął do mieszkania pokrzywdzonej, rzucił ją na podłogę i zaczął bić pięściami po brzuchu, rękach i nogach.

Poza tym groził kobiecie, że ją zabije.



47-latek tego samego dnia zniszczył należący do pokrzywdzonej telefon komórkowy oraz uszkodził samochód, a opuszczając mieszkanie zabrał należący do niej dyplom ukończenia szkoły.



Podejrzany został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy. Mężczyzna nie był w przeszłości karany.



Za zarzucane przestępstwo grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.