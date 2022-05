Kiedy lotnisko w Goleniowie wróci do poziomu sprzed pandemii?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruch na lotnisku w Goleniowie wróci do poziomu sprzed pandemii dopiero na przełomie 2023/2024 roku - tak szacuje rzecznik portu lotniczego.

Obostrzenia covidowe spowodowały, że znacznie zmalała liczba podróżujących.



W 2019 roku podszczecińskie lotnisko obsłużyło 590 tysięcy podróżnych, w ubiegłym roku już tylko niecałe 200 tysięcy.



Spadek jest duży, ale sytuacja będzie się poprawiać - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik lotniska.



- Cieszy nas to, że linie lotnicze oprócz tzw. powrotów na trasy, które przed pandemią były obsługiwane, coraz śmielej myślą o nowych kierunkach. Dowodem na to jest linia lotnicza Ryanair, która od 1 maja operuje pięć razy w tygodniu na trasie do Warszawy-Modlin. Pozostałe linie lotnicze już uruchomiły lub w niedługim czasie uruchomią te wszystkie trasy, które były przed pandemią - podkreśla Domagalski.



3 razy w tygodniu do Warszawy kursują również samoloty Polskich Linii Lotniczych Lot.