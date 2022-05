Fitness, wspinaczka i siłownia! W Radiu Szczecin wracamy do naszego sportowego cyklu, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.

Ponownie z mikrofonem wybieramy się do szczecińskiego klubu sportowego Prime , by trenować pod okiem profesjonalistów. W sobotnim programie "Aktywna Sobota" - podobnie jak miesiąc temu - miłośnicy sportu, zdrowego stylu życia i konkursów Radia Szczecin, znajdą coś dla siebie.W drugim odcinku pomówimy o ściance wspinaczkowej, odwiedzimy siłownię i porozmawiamy z klubowiczami. Powiemy też o Enea Akademii Tenisa StołowegoOczywiście będą też sportowe nagrody - zapowiada manager Paweł Grzywna.- Zaproszenia na treningi tenisa stołowego z naszym trenerem, podwójne zaproszenia na squasha, wejściówki do naszych klubów fitness oraz karnety open - wylicza Grzywna.Klub sportowy z mikrofonem odwiedzimy w sobotę po godz. 13 w programie "Aktywna Sobota".