Jeden ze szczecińskich szpitali zyskał prawie setkę pracowników z Ukrainy

Prawie 100 uchodźców z Ukrainy dołączyło do personelu szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

To osoby, które do Polski uciekły po wybuchu wojny w ich ojczyźnie. Kolejnych 40 osób jest w trakcie załatwiania formalności i wkrótce rozpocznie pracę.



Najliczniejszą grupę stanowią sanitariuszki, salowe i opiekunki medyczne. Przyjęliśmy też 30 pomocy pielęgniarskich - mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.



- Są to osoby, które były pielęgniarkami w Ukrainie. Teraz mogliśmy zatrudnić je na stanowiskach pomocy pielęgniarskich, żeby dać im czas na załatwienie formalności, które polegają na uzyskaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu. W momencie uzyskania tego prawa, te osoby będą miały zmienione umowy i po prostu staną się pielęgniarkami - zaznacza Owsik-Kozłowski.



Szpital zatrudnił też 6 lekarzy. Przyjęci pracownicy mają różne kwalifikacje i doświadczenie.



W trakcie dopełniania formalności jest na przykład bardzo doświadczona pielęgniarka - dodaje Owsik-Kozłowski.



- To osoba, która świetnie mówi po polsku, a także pisze w naszym języku. Ma kilkunastoletnie doświadczeniem na stanowisku ordynatora w jednym z większych ukraińskich szpitali. Posiada też trzy specjalizacje. Mamy nadzieje, że już niedługo będzie mogła rozpocząć pracę w naszym szpitalu i po prostu wesprzeć swoją wiedzą oraz doświadczeniem nasz zespół - podkreśla Owsik-Kozłowski.



Trzy osoby z Ukrainy, które podjęły pracę w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, złożyły już wypowiedzenie, bo postanowiły mimo trudnej sytuacji wrócić do domu.



Szpital nadal jest gotowy przyjąć do pracy pielęgniarki i lekarzy.