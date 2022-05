Składowisko odpadów w Policach do likwidacji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dodatkowe dziesięć milionów złotych na likwidację składowiska odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach trafiło do budżetu polickiego Starostwa Powiatowego.

Pieniądze te, w ramach aneksu do już zawartej umowy, przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Dzięki uzyskanemu wsparciu likwidacja 50 tysięcy ton zalegających przy ulicy Kamiennej odpadów rozpocznie się prawdopodobnie już za cztery tygodnie. Ich unieszkodliwianie ma zakończyć się pod koniec 2023 roku.



W miejscu obecnego składowiska docelowo powstać ma teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Powiatu Polickiego - zapowiedział Starosta Policki Andrzej Bednarek.



- Taki był cel i na to przeznaczane są środki, aby tereny zdegradowane przywrócić do natury. Myślę, że to piękny przykład, żeby tam, taka oaza być może spokoju, ale przede wszystkim oaza zielona, bezpieczna, w bezpośredniej bliskości Łarpii i obszaru Natura 2000, mogła zaistnieć - powiedział Bednarek.



Całkowity koszt likwidacji składowiska odpadów przy ulicy Kamiennej w Policach, to około 19 milionów złotych. 85% tej kwoty pochodzić będzie z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.