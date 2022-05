Polsko-ukraińska integracja w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Żywe biało-czerwone i niebiesko-żółte flagi stworzyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie. Były też tańce i śpiewy oraz przysmaki ukraińskie. Wszystko to przygotowali uczniowie, nauczyciele przy pomocy rodziców z okazji Dnia Integracji.

Maluchy zaśpiewały również "Czerwoną kalinę".



- Mamy tu pierogi z kapustą na słodko, są z koncentratem, cebulką, marchewką, mają taki słodkawo-winny smak. - Byli rodzice, wszyscy razem współpracowaliśmy. - Nie wiem jak to danie się nazywa, ale jest pyszne. - Super pomysł taki dzień. - Robimy to po to, aby pokazać uchodźcom, że ich tu serdecznie witamy - mówili uczestnicy Dnia Integracji.



Mamy sporo dzieci z Ukrainy - mówi Bogdan Chęć, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie.



- Dzieci z Ukrainy stanowią już 20 procent uczniów mojej szkoły. 25 jest w klasie przygotowawczej, a pozostali dołączyli do reszty klas. Konieczne jest to, abyśmy się poznawali, bo wiedza o Ukrainie i Ukraińcach jest, myślę bardzo powierzchowna i często stereotypowa. Warto poznać ich bliżej, tak jak czasem lepiej poznajemy sąsiada, aby lepiej z nim żyć - dodaje Chęć.



To nie pierwsza integracyjna akcja w tej szkole. Przed laty, na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, uczniowie przygotowywali dla swoich kolegów z Ukrainy paczki świąteczne, a w ubiegłym miesiącu plecaki powitalne dla ukraińskich uciekinierów-uczniów.