Tysiące uchodźców wojennych pracuje leganie w regionie

Prawie 5 tysięcy Ukraińców, którzy uciekli przed wojną, podjęło legalną pracę w Zachodniopomorskiem. To dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Pracę najczęściej podejmują kobiety, w zawodach, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Najwięcej takich pracowników jest w Szczecinie oraz powiatach gryfińskim i stargardzkim - mówi Paweł Nowak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.- W przemyśle i handlu, więc możemy się domyślać, że to są m.in. pakowacze, osoby do prac budowlanych i drobnego przemysłu, gdzie się składa pewne urządzenia - mówi Nowak.Dodaje, że bardzo zainteresowany pracownikami z Ukrainy jest sektor IT.W urzędzie działa punkt konsultacyjny dla Ukraińców. Można tam załatwić wszystkie sprawy konieczne do znalezienia pracy. Dziennie odwiedza go ok. 20 osób.- Taka osoba może stworzyć CV i napisać list motywacyjny. Wiemy, że to curriculum vitae w Ukrainie nie do końca funkcjonowało. To jest taka nowość, że polski rynek potrzebuje pokazać siebie na dokumencie - mówi Paweł Nowak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.Do zachodniopomorskiego przyjechało około 100 tysięcy uchodźców Ukrainy.