Najlepsza bibliotekarka w regionie pracuje w Choszcznie

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

W Książnicy Pomorskiej rozdano statuetki Zachodniopomorskiego Biblioteka Roku oraz Zachodniopomorskiej Biblioteki Roku. Wyróżnienia przyznano za działalność w 2021 roku i trafiły do Choszczna i Bobolic.

Katarzyna Jezierska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie sądzi, że bibliotekarza roku dostała za swój autorski projekt.



- Projekt "Stwórzmy sobie książkę" odbywał się w pandemii podczas zdalnych lekcji. Zamknięto biblioteki i szkoły, dzieciaki przeszły na nauczanie zdalne. Wtedy dostawałyśmy mnóstwo telefonów, że my chcemy do biblioteki, proszę nam coś zorganizować. Dzieci w swoich domach nagrywały na dyktafon fragmenty książek i robiły do nich ilustracje. Dostałam to wszystko do swojego domowego studia, gdzie to połączyłam. Powstały trzy wspaniałe publikacje audiowizualne - mówi Jezierska.



Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach wyróżnienie "Biblioteki Roku" otrzymała za projekt skierowany do osób starszych i słabowidzących - podkreśla Monika Żemojtel, dyrektorka placówki.



- Tamten rok był skierowany właśnie do osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, którzy mieli problem ze wzrokiem. Poprzez realizację projektów udało nam się zakupić urządzenia cyfrowe Czytaki 4 oraz wiele książek z serii "Wielkie litery" - mówi Żemojtel.



Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w piątek w Książnicy Pomorskiej. Wydarzenie to zainaugurowało na Pomorzu Zachodnim XIX edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który w 2022 roku odbywa się pod hasłem “Biblioteka - świat w jednym miejscu”. Szczegółowy program Tygodnia, wszystkich bibliotek, na stronach internetowych bibliotek.