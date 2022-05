Marsz dla Życia w niedzielę. Każdy może zostać wolontariuszem

17. Szczeciński Marsz dla Życia. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum] Fot. www.facebook.com/MarszDlaZyciawSzczecinie

Organizatorzy Marszu dla Życia zapraszają w piątek wolontariuszy. Największa manifestacja w obronie życia - od poczęcia do naturalnej śmierci - wraca na ulice Szczecina.

8 maja rozpocznie się o 15 tradycyjnie na Jasnych Błoniach. Każdy może pomóc w organizacji marszu.



Ks. Tomasz Kancelarczyk zaprasza w piątek o 18 na ulicę św. Ducha obok kościoła św. Jana Ewangelisty do siedziby Fundacji Małych Stópek. - Siłą szczecińskiego Marszu dla Życia są ludzie, są wolontariusze, dlatego potrzeba ich jak najwięcej, aby dobrze zorganizować nasz szczeciński Marsz dla Życia.



Zatem zaproszenie jest aktualne dla każdego. - Jeżeli chcesz być wolontariuszem tego marszu, przyjdź do Fundacji Małych Stópek w piątek o 18, na krótką rozmowę i instruktaż tego, co będziemy robić 8 maja przed Marszem dla Życia - zachęca ks. Kancelarczyk.



Spotkanie z wolontariuszami dziś o 18, a początek Marszu tradycyjnie w niedzielę o 15.