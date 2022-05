Szczecinianie długo na to czekali. Branża się odradza

Juwenalia 2019. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Branża eventowo-koncertowa odradza się po koronawirusie. W Szczecinie Juwenalia i Westival Architektury, a w Sławnie Wielki Festiwal Orkiestr Dętych - to m.in. te imprezy, które już w maju wracają po epidemicznej przerwie.

Głód koncertów jest duży, zleceń na ich obsługę nie brakuje - mówią realizatorzy dźwięku Jędrzej Gawroński i Wojciech Sztandera. - Już w maju kalendarz jest wypełniony. Są wydarzenia i brakuje rąk do pracy.



Wieloletnia organizatorka imprez Joanna Tyszkiewicz ma nadzieję, że fani znów będą chętnie chodzić na koncerty. Bilety mogą być jednak droższe.



- Gaże niektórych artystów poszły w górę. Lepiej zagrać kilka koncertów w ciągu roku i zarobić więcej pieniędzy - mówi Tyszkiewicz.



Juwenalia, które odbędą się za dwa tygodnie, to najczęściej wymieniana impreza, na którą czekają szczecinianie. - Bardzo się cieszę, że koncerty wracają, bo muzyka to moje życie. Nie mogłem się doczekać, bo na większej imprezie, na juwenaliach ostatnio byłem trzy lata temu. Czekam na więcej takich wydarzeń - mówią mieszkańcy.



Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski, stan epidemii zostanie zniesiony 16 maja.