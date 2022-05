Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie za przyjęcie uchodźców

źródło: Straż Graniczna/ Twitter

Tysiące wniosków o dofinansowanie za przyjęcie uchodźców w regionie. Wnioski można składać od 16 marca. W samym Szczecinie zarejestrowano ich już ponad 1900.

Jak wyjaśnia Michał Ruczyński - rzecznik prasowy wojewody - kwota, którą władze Szczecina otrzymały od Państwa, ma pomóc w pokryciu zarówno wypłat dla wnioskujących, jak i działań władz w kierunku pomocy uchodźcom z Ukrainy.



- To jest kwota ogólna, zbiorcza, czyli zarówno na zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę, ale także na przygotowanie miejsc, w których samorządy kwaterowały uchodźców. Jeśli chodzi o Szczecin, to na dzień 5 maja z budżetu państwa została przekazana kwota w wysokości ponad 9 mln złotych, z czego 4,5 mln zł to są te środki, które celowo powinny trafiać zarówno do prywatnych mieszkańców czy przedsiębiorców, którzy zdecydowali się przyjąć uchodźców - mówi Ruczyński.



Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia to maksymalnie miesiąc. Tomasz Klek, ze szczecińskiego magistratu, podkreśla, że zgodnie z nowym rozporządzeniem, osoby goszczące uchodźców mogą ubiegać się o dłuższe finansowanie.



- W ubiegłym tygodniu rozpoczęły pierwsze wypłaty na podstawie złożonych wniosków. Ostatnio rząd przedłużył świadczenie o kolejne 60 dni, czyli razem wypłata świadczenia może obejmować nie więcej niż 120 dni - tłumaczy Klek.



Rządowy program przewiduje refinansowanie kosztów pobytu uchodźców i gwarantuje przyznanie 40 zł za jeden dzień goszczenia obywatela Ukrainy.