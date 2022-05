Dwa lata od remontu, a usterki wciąż wychodzą

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu wciąż trwa spór o spękane płyty na promenadzie. Minęły dwa lata od remontu nawierzchni, a usterki wciąż wychodzą. Jeszcze przed wakacjami wymieniony zostanie kolejny odcinek nawierzchni.

Drugi rok nowego wizerunku świnoujskiej promenady, to także drugi rok łatania dziur w chodnikach i to dosłownie, bo już w ubiegłym sezonie miasto musiało wymieniać, dopiero co położoną nawierzchnię.



- Spękane płyty wymieniono na bardziej trwały polbruk - wyjaśnia Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. - Jesienią wymieniliśmy część tych wjazdów na pewnych odcinkach. Nie wymieniliśmy ich na całych odcinkach. I to w tej chwili będzie robione. Jeden wjazd chcemy wykonać w czerwcu, a pozostałe jesienią.



Całej sprawie przyglądają się mieszkańcy, których zdaniem sytuacji można było uniknąć. - Wiadomo było, że tu będą dojeżdżać samochody dostawcze - mówi jeden z mieszkańców.



W nieszczęściu fart jest taki, że za koszt naprawy ma kto zapłacić. - Mamy zabezpieczenie i z tego zabezpieczenia ściągamy nasze należności - mówi Michalska.



Całkowita przebudowa promenady, która zakończyła się w 2020 roku, wyniosła 36 mln złotych. Koszt obecnej naprawy płyt, który póki co leży po stronie miasta, to 200 tys. złotych.