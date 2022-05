Historia szczecińskiego dziennikarstwa na papierze

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Najnowsza historia szczecińskiego dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego - opisana w dwóch tomach Wydawnictwa "Pomorze".

Tom pierwszy nosi tytuł "Kulisy mikrofonu i ekranu. Historia pewnego wieżowca", tom drugi pt. "MiniDykcjonarz. Z drugiej strony mikrofonu i ekranu".



Autorami obu części są: Anna Kolmer, Jarosław Dalecki i Helena Kwiatkowska: - Żartobliwie i przekornie mówię, że jest to literatura niszowa. To nas interesuje, ludzi pracujących w radiu i telewizji. Tak naprawdę, są to wspomnienia, dokumenty pozyskane z Książnicy, są to życiorysy wielu wspaniałych dziennikarzy, pracujących w telewizji i w radiu od kiedy zbudowano wieżowiec - od 1980 do 2005 roku - mówi Kwiatkowska.



- Ale to historia nieopowiedziana w całości - podkreśla Jarosław Dalecki. - Każdy może coś dodać. Generalnie można by to było ciągnąć przez jakiś czas. Powstał pierwszy tom, a miała być tylko mała książeczka, napisaliśmy w tej chwili już opracowanie dwutomowe, a trzeci tom jest już w produkcji. Kto wie, może zrobilibyśmy jeszcze i czwarty, a może i piąty. Na jedną sprawę można przecież popatrzeć z różnych poziomów i pod różnym kątem.



Książki zostały wydane dzięki staraniom Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP "Pomorze Zachodnie".