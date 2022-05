Jutro ulicami Szczecina przejdzie Marsz dla Życia

Szczeciński Marsz dla Życia. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Z hasłem "Wybierz życie" przejdą ulicami Szczecina uczestnicy Marszu dla Życia, który wraca po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią.

To największa manifestacja w obronie życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, która gromadzi kilkanaście tysięcy osób. 8 maja Marsz dla Życia rozpocznie się tradycyjnie na Jasnych Błoniach.



Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia - przytacza słowa encykliki św. Jana Pawła II "Evanelium vitae" ks. Tomasz Kancelarczyk: - Słowa, które w tym wojennym czasie są głosem domagającym się pokoju, sprawiedliwości dla wszystkich - od poczęcia do naturalnej śmierci.



Zapraszam, żeby świętować życie i spotkać się w pozytywnym kontekście - mówi Marzena Danowska, katechetka z Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie. - Nasze ulice będą mogły pokryć się pragnieniem czystości i poczuciem bezpieczeństwa, w tym bliskością z innymi, którzy też pragną pokoju na świecie i zgody. I pragną, aby wokół nas było dużo dobrych informacji, żeby zobaczyć, jak wiele dobra i ludzi dobrej woli jest wokół nas - podkreśla Danowska.



Początek w niedzielę o godz. 15:00 przed pomnikiem św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach.