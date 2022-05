Komiks o szczecińskich artystach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Opowieść o pięciu szczecińskich artystach - w postaci komiksu - właśnie ukazała się na rynku.

To unikatowy projekt zatytułowany "Sztuka. Komiks szczeciński", autorstwa Wojciecha Ciesielskiego.



Na niemal stu stronach, Ciesielski subiektywnie opowiada o zjawiskach i ludziach z najnowszej historii sztuki zachodniopomorskiej. - Sztuka "Komiks Szczeciński", to jest taka moja opowieść w formie komiksowej na temat osób i artystów szczecińskich, ale nie tylko. Dotyczy także zjawisk i wydarzeń, które miały miejsce na całym Zachodnim Pomorzu, tak szeroko to ujmując. Chciałem to przybliżyć czytelnikom.



Ciesielski opisuje najciekawsze postaci szczecińskiej kultury: - To jest Marian Tomaszewski, który uruchamiał można powiedzieć sztukę, a właściwie plastykę - jak się wtedy mówiło - w 1945 roku. To jest Danuta Dąbrowska, która jest wykładowcą na Akademii Sztuki, tutaj w Szczecinie. To jest także Jan Szewczyk, artysta, którego bardzo cenię, a jest niewystarczająco widoczny, Brunon Tode, czy Ryszard Tokarczyk, który też, podobnie jak Marian Tomaszewski, tworzyła tę szczecińską kulturę.



Komiks ukazał się w wydawnictwie Granda.