Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Sobota w Radiu Szczecin będzie bardzo aktywna. I to już... lada chwila. Ponownie odwiedzimy dziś szczeciński klub sportowy "Prime".

Zajrzymy do siłowni, powiemy o ściance wspinaczkowej, będzie też fitness i tenis stołowy.



- Oczywiście nie zabraknie też tego, co słuchacze lubią najbardziej - czyli konkursu, w którym do wygranie będą sportowe nagrody - zapewnia manager klubu Paweł Grzywna. - Zaproszenia na treningi tenisa stołowego, na squasha. Także wejściówki do naszych klubów fitness oraz karnety "Open".



Wizyta w klubie już za chwilę w programie "Aktywna Sobota".