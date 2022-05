Setny transport LNG dotarł do Świnoujścia

Druga w maju, setna dostawa LNG z Kataru dotarła do gazoportu w Świnoujściu - podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Nie zwalniamy tempa! Dziś odebraliśmy 100. dostawę #LNG od naszego 🇶🇦 partnera #Qatargas! Gazowiec Al Shamal dostarczył do @TerminalLNG ok. 120 mln m3 #gazziemny (wolumen po regazyfikacji) w ramach długoterminowego kontraktu z #PGNiG. Działamy dalej!



Gazowiec Al Shamal dostarczył do gazoportu w Świnoujściu ok. 120 mln metrów sześciennych gazu ziemnego, po regazyfikacji w ramach długoterminowego kontraktu."Nie zwalniamy tempa. Zaledwie wczoraj do terminalu w Kłajpedzie dotarł statek z pierwszym ładunkiem LNG dla PGNiG" - podkreśliła w komunikacie prasowym, zamieszczonym na Twitterze, prezes spółki Iwona Waksmundzka-Olejniczak.