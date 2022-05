Szczecińskie obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

W Szczecinie od rana trwają uroczystości Narodowego Dnia Zwycięstwa.

Przed południem kwiaty pod pomnikiem "W Hołdzie Bohaterom Września 1939" oraz pod pomnikiem "Pamięci Kombatantów" złożyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich oraz służb mundurowych.



Zdaniem Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego w tak ważnym dniu nie sposób uciec od wojny, która toczy się za wschodnią granicą Polski.



- Patrząc przez pryzmat tego co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, to jest niesłychanie ważne, żebyśmy pamiętali o historii, bo historia wciąż jest nauczycielką życia i pokazuje nam, że te procesy historyczne się powtarzają - mówił wojewoda Bogucki.



Do aktualnych wydarzeń za naszą wschodnią granicą nawiązał także Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.



- Dziś 8 maja nabiera innego wymiaru. Wydawać by się mogło, że II wojna światowa to odległa przeszłość, a jednak jest inaczej i to pokazuje, że bezpieczeństwo i wolność nie są dane raz na zawsze. O to trzeba dbać i to wymaga wysiłku wszystkich - zaznaczył prezydent Krzystek.



Uroczystości z okazji 77. rocznicy zakończenia II wojny światowej, odbyły się również pod szczecińskim Pomnikiem Czynu Polaków. Wzięli w nich udział nie tylko przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i mundurowych, ale także mieszkańcy Szczecina.



Zdaniem przybyłych na uroczystości, w tak ważnym dla nas dniu, trudno jest pominąć wojnę, która toczy się za wschodnią granicą Polski.



- Upamiętniamy takie dni, to co się dzieje na Wschodzie jest trudne do zrozumienia, ale my Polacy pomagamy bardzo dużo. - Trzeba uczyć młode pokolenie, że to ważny dzień - mówili mieszkańcy Szczecina.



Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym obchodzonym w Polsce 8 maja. Do 2015 roku obchodzony był 9 maja jako Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.