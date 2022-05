Warszawa uczciła 77. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie

W Warszawie odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą zakończenia II wojny światowej w Europie.

Na Placu Piłsudskiego pojawili się przedstawiciele kancelarii prezydenta, parlamentu, władz samorządowych, kombatanci oraz mieszkańcy stolicy. Odbyła się uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz złożono przy nim wieńce i wiązanki kwiatów.W imieniu Sejmu, głos zabrał wicemarszałek izby Piotr Zgorzelski. Podkreślał, że 77 lat temu rozpoczął się nowy rozdział historii Europy. Dla polskich patriotów oznaczał dalszą walkę o wolność w nowych warunkach: "Dzień 8. maja na całym świecie, a szczególnie w Europie, przywitano z wielką ulgą i radością. Nie była to radość długa dla wielu państw, gdyż jednego okupanta i najeźdźcę zastąpiono drugim. Żołnierze, którzy przeszli szlak bojowy i ci, którzy walczyli w podziemiu, zaczynali nierówną, acz honorową i bohaterską walkę o wolną Polskę" - przypominał wicemarszałek.Do zgromadzonych na Placu Piłsudskiego uczestników uroczystości, wystosowano również okolicznościowe listy. Poza Marszałek Sejmu oraz ministrem edukacji i nauki, pismo przygotował szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Jego treść odczytał dyrektor jego gabinetu Wojciech Lesiak."We wspomnieniu tej rocznicy, towarzyszy nam nuta goryczy. Pozbawiono nas należnych owoców zwycięstwa i nie przywrócono niepodległości, za którą tak wielu rodaków przelewało krew. Czy daremny był trud sześciu lat walki? Ten trud nie poszedł na marne. Pokonano śmiertelnego wroga naszej ojczyzny. Niestety, na gruzach III Rzeszy swoją potęgę budowała inna zbrodnicza siła. Jednak my się nie poddaliśmy, nie wyzbyliśmy się marzeń o wolności" - napisał w liście szef urzędu, Jan Józef Kasprzyk.77 lat temu, 8 maja 1945 roku o godzinie 23.01 czasu środkowo-europejskiego nastąpiło przerwanie działań wojennych w ramach II wojny światowej w Europie. Było to wynikiem podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych, do którego doszło 7 maja o godzinie 2.41.Wojna trwała 6 lat, a uczestniczyły w niej 72 państwa. Działania wojenne przebiegały na terytorium 40 państw. Ogólne straty w ludziach były ponad 5-krotnie wyższe niż podczas I wojny światowej. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli.W lipcu i sierpniu 1945 roku w Poczdamie przywódcy sprzymierzonej wielkiej trójki - Stanów Zjednoczonych, ZSRR, Wielkiej Brytanii ustalili zasady polityki wobec Niemiec. W wyniku ustaleń poczdamskich Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, a na odzyskanie niepodległości musiała czekać do 1989 roku.