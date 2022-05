Dom Pomocy Społecznej w Kolsku oficjalnie otwarty [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

W Kolsku w gminie Bierzwnik oficjalnie otwarto Dom Pomocy Społecznej im. bpa Stanisława Stefanka, podlegający pod Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie.

W placówce przebywa 87 osób chorych psychicznie. Uroczyste poświęcenie budynku, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz mszę w intencji za przebywających tam pacjentów odprawił metropolita szczecińsko-kamiński abp. Andrzej Dzięga.



- Służy to ludziom bardzo potrzebującym. Kiedyś, kiedy rodziny były liczne i w rodzinie było pięcioro lub sześcioro rodzeństwa, to schorowani ludzie byli otoczeni ich opieką. Dzisiaj, kiedy jest mało członków rodziny, to mniejsze są możliwości organizacyjne samych rodzin. W dzisiejszych czasach, takie domy są niezbędne, aby każdy kto potrzebuje pomocy mógł ją otrzymać - mówił abp. Dzięga.



- W przyszłości planujemy wprowadzanie nowych terapii dla naszych pacjentów - podkreślała Honorata Biskupska, zastępca dyrektora DPS-u w Kolsku.



- Mamy taki plan, aby stworzyć tutaj takie mini zoo i taką terapię, dzięki której mieszkańcy będą mogli się opiekować zwierzętami. Na razie, na miejscu mamy dwa kotki i już są naszymi domownikami. A my widzimy, jakie podejście mają mieszkańcy do zwierząt i jak spragnieni są z nimi kontaktu - zapewniała Biskupska.



Placówka funkcjonuje już dwa lata, ze względu na pandemię koronawirusa dopiero teraz można było oficjalnie otworzyć DPS.