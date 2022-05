"To afirmacja i poszanowanie życia już od poczęcia" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kilka tysięcy osób wzięło udział w dzisiejszym "Marszu dla Życia", który odbył się w Szczecinie.

Obrońcy życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, pojawili się na trasie przemarszu po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią. Pokonali cykliczną trasę od Jasnych Błoni, aż do Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba.- Wyjątkowe wydarzenie. Na pewno jest to zasługa i Fundacji Małych Stópek, i księdza Kancelarczyka, stąd pewnie sukces tego marszu. - To największa w Polsce afirmacja życia i poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy tutaj po to, żeby to podkreślić. - To jest jedyny taki marsz w Szczecinie, marsz radości i marsz, podczas którego wszyscy się bezpiecznie czują. Wszyscy tutaj wspólnie świętują. - Warto tutaj pojawić się całą rodziną. Staramy się przekazywać naszym dzieciom, że zabijanie nienarodzonych dzieci nie jest ok - mówili uczestnicy.Organizatorem "Marszu dla Życia" była szczecińska Fundacja Małych Stópek.