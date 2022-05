Szwajowa Niedziela. "To niesamowite, ile nam Monika wciąż daje" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przyjaźń, przyjaciele i relacje międzyludzkie - to temat przewodni tegorocznej Szwajowej Niedzieli, która po raz siódmy odbyła się w Starej Rzeźni w Szczecinie. To spotkanie przyjaciół i miłośników twórczości szczecińskiej pisarki.

"To niesamowite, ile nam Monika wciąż daje" - mówi, prowadzący od lat Szwajową Niedzielę, Marek Szurawski: - Monika bardzo ceniła myśli i rozumienie życia przez profesora Leszka Kołakowskiego. Często powtarzała, że najważniejsi są przyjaciele. Wspomnienia, fajne myśli i obcowanie z tym co zostawiła, stworzyła, kim była.



- Czekamy cały rok na to spotkanie i jesteśmy gotowi przyjechać wiele kilometrów - mówią uczestnicy: - Dzisiaj przyjechaliśmy z bardzo daleka, całe 850 km jechaliśmy, po to aby spotkać się z przyjaciółmi Moniki i naszymi, tym samym. - Była niesamowita, tak wiele osób mieściło się w tej jednej pani Monice.



Spotkanie uświetnił koncert duetu: Andrzej Korycki i Dominika Żukowska.