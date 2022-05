Most w Gryfinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga kierowcy! Popularny skrót z Gryfina przez Niemcy do Szczecina zostanie w poniedziałek czasowo zamknięty dla ruchu kierowców.

Chodzi o drogę wojewódzką numer 120 na odcinku od mostu w Gryfinie do mostu w Mescherin. Na tym odcinku, aż do 10 czerwca, firma PRD Nowogard prowadzić będzie prace drogowe.



Tym samym przez najbliższy miesiąc kierowcy będą zmuszeni do korzystania z tras alternatywnych.