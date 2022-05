Tor wodny Szczecin-Świnoujście. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W poniedziałek otwarcie pogłębionego, do 12,5 metra, toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

Uroczystość odbędzie się na wyspie, na Zalewie Szczecińskim, usypanej z urobku wydobytego podczas modernizacji z dna toru.



Przypomnijmy, to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Dzięki pogłębieniu toru, do portu w Szczecinie mogą przypływać statki z dwa razy większym ładunkiem niż to było wcześniej.



Podczas inwestycji umocniono też brzegi toru, wybudowano większą obrotnicę dla statków w Szczecinie, a z urobku powstały dwie wyspy na Zalewie Szczecińskim.



Koszt inwestycji to prawie dwa miliardy złotych.