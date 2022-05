Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad milion złotych trafi do gmin: Kołobrzeg i Ustronie Morskie.

Pieniądze, z budżetu województwa zachodniopomorskiego, przeznaczone zostaną na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.



Gmina Kołobrzeg przebuduje ponad kilometrowy fragment trasy w Karcinie - na ten cel otrzyma ok. 550 tys. zł.



Prawie dwukilometrowy odcinek drogi gminnej w Rusowie przebuduje Gmina Ustronie Morskie. Otrzyma na to, podobnie jak Kołobrzeg, ponad pół miliona złotych.