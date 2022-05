Towar z Ukrainy do Szczecina. Gróbarczyk: trwają szczegółowe ustalenia

Dwa razy więcej przeładunków w porcie w Szczecinie - między innymi taki był główny cel pogłębienia toru wodnego ze Świnoujścia - mówił w "Rozmowach pod krawatem" wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Na poniedziałek zaplanowano oficjalne otwarcie tej drogi wodnej. Marek Gróbarczyk tłumaczył, że w czasie wojny na Ukrainie, prawdopodobnie bardzo szybko przekonamy się o tym, jak ważne było pogłębienie toru od Świnoujścia do Szczecina.- Mamy teraz bardzo dynamiczny rozwój portów. Poszukujemy wszystkich możliwych nabrzeży, które da się uruchomić. Związane jest to oczywiście z ogromną tragedią, która dzieje się na Ukrainie. Dzisiaj Polska staje się hubem transportowym. Cały czas trwają rozmowy co do przede wszystkim transportu towarów z Ukrainy i tworzenie rozwiązań dla tamtych przedsiębiorców - mówił Gróbarczyk.Minister podkreślał, że trwają intensywne negocjacje ze stroną ukraińską w sprawie udrażniania szlaków transportowych do polskich portów. Marek Gróbarczyk zwracał także uwagę, że już rozpisany jest przetarg na budowę nowego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Planowane są także kolejne inwestycje w pirsy, nabrzeża do przeładunków.