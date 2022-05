Rusza program "Mały Strażak". Ponad 1,5 mln złotych na wsparcie OSP [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rusza program "Mały Strażak". Od poniedziałku Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o dotacje na zakup sprzętu.

To już 5. edycja programu. Jego celem jest wypełnienie luk w remizach, po przekazaniu sprzętu dla Ukrainy.



Do podziału dla OSP w naszym województwie jest ponad 1,5 miliona złotych - mówił Marek Subocz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie.



- Ochotnicze Straże Pożarne będą mogły zakupić między innymi hełmy, buty, ubrania specjalne, pilarki, agregaty, czy też namioty - podkreślał Marek Subocz.



W tej edycji "Małego Strażaka", pierwszeństwo w sięganiu po dotacje mają jednostki, które przekazały swój sprzęt na Ukrainę - zaznaczył poseł Michał Jach, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej.



- Jako przewodniczący komisji obrony bardzo się cieszę, że jest taka idea, ponieważ tam na Ukrainie potrzebne jest wszystko, kolokwialnie mówiąc, nawet noże - powiedział Michał Jach.



To nie jest ostatnia edycja programu - zapewniał Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Strażacy ochotnicy zawsze mnie pytają, czy to jest ostatnia edycja programu, ja odpowiadam, że nie. To jest program cykliczny i będzie trwał wiele lat - mówił Artur Szałabawka.



Na składanie wniosków Ochotnicze Straże Pożarne mają czas do 17 czerwca.