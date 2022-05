Wiceminister infrastruktury: w czasie rządów PO nie było chęci do inwestowania

Przez lata byli przeciw, dobrze, że teraz zrozumieli potrzebę przekopu Mierzei Wiślanej - wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk w "Rozmowach pod krawatem" komentował zmianę nastawienia polityków Platformy Obywatelskiej do inwestycji.

W 2019 roku Małgorzata Kidawa-Błońska z PO tłumaczyła, że "skoro natura nie zrobiła tego przekopu, to wydaje mi się, że to nie ma sensu". W 2013 roku ówczesny premier Donald Tusk mówił o "nieodpowiedzialnych pomysłach". Rok później w kampanii wyborczej - jak informował TVN - PO "przejęła pomysł od PiS".Teraz Gróbarczyk przypominał, że w czasie rządów PO nie było chęci do inwestowania, także w naszym regionie.- Ja tylko przypomnę ile było monitów i konferencji, które organizowaliśmy, żeby Donalda Tuska przekonać do tego, że 12,5 metra jest potrzebne. Na co on odpowiadał: dajcie mi dowody. Z drugiej strony mówił o przekopie przez Mierzeję Wiślaną, że co oni chcą kontenerowce wprowadzać. Widać tu było, że jest ogromna niechęć, przede wszystkim blokada w tym zakresie, już nie mówiąc o tunelu pod Świną - mówił Gróbarczyk.Pierwsze statki przepłyną przekopem Mierzei Wiślanej do Elbląga 17 września tego roku. Nieprzypadkowo wybrano datę nawiązującą do agresji radzieckiej na Polskę w 1939 roku.